Доходы банкиров хотят ограничить

Председатель Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран зоны евро, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер поддержал инициативу о законодательном ограничении доходов банкиров на международном уровне.

Министр финансов Швеции Андерс Борг также призвал коллег положить конец практике банковских бонусов. Инициатива Парижа, которую уже поддержал Берлин, составляет часть пакета предложений ЕС по реформе мировой экономики к саммиту «Большой двадцатки» в Питтсбурге 24-25 сентября. Франция направила для рассмотрения на предстоящее лондонское совещание министров финансов стран - членов «Двадцатки» три варианта банковского регулирования. Они предполагают введение специальной пропорциональной формы, определяющей верхний предел сумм, которые могут заработать сотрудники каждого отдельного банка, установление особого налога на доходы банкиров, а также прямые ограничения на премиальные, получаемые работниками финансовых институтов.

На минувшей неделе президент Франции Николя Саркози объявил о введении в национальном банковском секторе новых ограничительных правил по выплатам банкирам премиальных. Их размер поставлен в зависимость от долгосрочных результатов работы каждого банка. Сейчас Париж добивается принятия аналогичного законодательства всеми странами «Двадцатки».

В то же время британские СМИ отмечают, что предложения Парижа не имеют практически никакого шанса быть принятыми в их нынешнем виде, так как они противоречат интересам крупнейших финансовых держав - США и Великобритании. При этом отмечается, что время для подобной реформы уже упущено, так как американские банки в целом вышли из нынешнего финансового кризиса и крупнейшие из них уже вернули государству стабилизационные кредиты, передает БЕЛТА.