Доходная часть бюджета столицы подросла

Сегодня Мингорисполком подвел экономический итог полугодия. Запланированные показатели выполнены и перевыполнены. Бюджет получил почти 30 миллиардов рублей сверхплановых доходов. Это позволило без проблем профинансировать все расходы по содержанию городского хозяйства. В первую очередь средства из бюджета направлялись на денежные выплаты населению, финансирование социальных программ и расчеты за потребленные тепло- и энергоресурсы. В финансовом управлении Мингориполкома сообщили, что платежная дисциплина субъектов хозяйствования за полугодие значительно улучшилась.