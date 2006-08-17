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Доходная часть бюджета столицы подросла

17 августа 2006 13:43
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Сегодня Мингорисполком подвел экономический итог полугодия. Запланированные показатели выполнены и перевыполнены. Бюджет получил почти 30 миллиардов рублей сверхплановых доходов. Это позволило без проблем профинансировать все расходы по содержанию городского хозяйства. В первую очередь средства из бюджета направлялись на денежные выплаты населению, финансирование социальных программ и расчеты за потребленные тепло- и энергоресурсы. В финансовом управлении Мингориполкома сообщили, что платежная дисциплина субъектов хозяйствования за полугодие значительно улучшилась.
# Экономика

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