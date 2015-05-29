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Договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом 29 мая подписан в Казахстане

29 мая 2015 17:15
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Новости Казахстана. Договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом 29 мая подписан в Казахстане. Здесь прошла встреча глав правительств СНГ. Беларусь представлял премьер-министр Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники Совета также утвердили стратегию обеспечения транспортной безопасности, приняли комплекс мероприятий по реализации программы инновационного сотрудничества.

Состоялось и общение в формате Евразийского союза. Главы правительств  Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана говорили о причинах изменения динамики взаимной торговли в границах Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

# Экономика # Евразийский союз

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