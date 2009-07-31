Добыча урана: новые позиции в экономических отношениях Беларуси и Кыргызстана

Двусторонний диалог между двумя странами развивается активно, особенно в сфере экономики.

Основные статьи белорусского экспорта в эту среднеазиатскую страну являются сахар, шины, тракторы, керамические плиты, лекарства, холодильники, молоко. 2008 год показал – взаимная торговля Беларуси с Кыргызстаном составила 44,5 миллиона долларов. И здесь важна динамика. Это больше чем в 2 раза, по сравнению со статистикой двухгодичной давности. Карьерные самосвалы, грузовые автомобили, дорожно-строительная техника и не только это способно увеличить цифры в разы. Бишкек уже пригласил белорусов осваивать богатые местные недра. Ведь в горах Кыргызстана сосредоточена вся таблица Менделеева.

У наших стран есть прагматичные темы для разговора и обоюдный интерес. Высоко оценив опыт белорусских специалистов по добыче полезных ископаемых в России, Венесуэле и других странах, сегодня Бишкек предлагает Минску совместную разработку богатых недр Кыргызстана. В частности добыча урана, такого необходимого в атомной энергетике. Потенциальным инвесторам в таких перспективных проектах почти всегда не хватает проверенных в деле профессионалов и специализированной техники. А это как раз то, чем по праву гордиться Беларусь.

И в менее масштабных, но не менее важных начинаниях, Минск и Бишкек могут стать надежными партнерами. Товары народного потребления с маркой «сделано в Беларуси» пользуются спросом далеко за пределами постсоветского пространства. На этом фоне восстановление взаимовыгодных контактов между бывшими республиками союза – естественная, а главное реализуемая перспектива. Сегодняшний день подталкивает Минск, при участии официального Бишкека, создавать собственные каналы сбыта своей продукции. Это сократит расходы внутри страны, уменьшит конкурентные риски, и станет своего рода белорусской рекламной акцией для других государств Средней Азии.

Киргизия готова продвигать товары белорусского производства на рынках Азии и заинтересована в создании совместных предприятий. У Беларуси уже есть подобный опыт с Китаем – совместное производство по сборке тракторов. Надо учитывать и тот факт, что Кыргызстан – уже член Всемирной торговой организации и может стать для нас надежным союзником в непростом деле завоевания новых рынков.