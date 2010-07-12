Добрушский завод опять попал под волну российского черного пиара

Сразу на нескольких российских сайтах опять появилась информация о якобы повышенном содержании в посуде свинца и кадмия. Напомним, подобный скандал разгорелся два месяца назад. Белорусский производитель фарфоровой посуды намерен отстоять деловую репутацию и продолжить борьбу с Роспотребнадзором.

«Кадмий и свинец – на блюдечке» и «Made in Belorussia: тарелки и чашки испортят и аппетит, и здоровье» — статьи с такими громкими названиями словно по мановению волшебной палочки в российских СМИ появились ещё в апреле. Мифотворчество о металлической угрозе принадлежит Забайкальскому управлению Роспотребнадзора.

Это уже вторая волна черного пиара для белорусского фарфора. Два месяца назад наша посуда уже проходила тест на качество .Правда, тогда восточные спецы проверили ее по стандартам пищевых продуктов. То, что фарфор — не творог, не заметил даже главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и распорядился испытать белорусские тарелки во всех регионах. Тщательно протестировали и сам добрушский завод. Получила посуда и независимую оценку в Ростесте. Результаты везде одинаковы: посуда качественная, содержание свинца и кадмия на порядки ниже установленных в России стандартов. Кстати, с принятием Таможенного союза стандарты и вовсе унифицированы. Тем неожиданней были новые публикации. Они появились сразу в четырёх регионах России.

Олег Парфенюк, директор Добрушского фарфорового завода:

В районных центрах Красноярского, Краснодарского края, Московской области и Карелии. Никто ничего нового не исследовал, материалы появились на сайтах районных администраций. Мы созвонились с Роспотребнадзором: все перепечатывают старые материалы. Я считаю, это всё сделано по команде, потому что в разных концах России информация появилась одновременно.

Странно, что такая неприкрытая фальсификация фактов и нарочитое игнорирование даже международных соглашений остаётся в России безнаказанными. Вопрос — неужели Роспотребнадзор не заботится о своей репутации, ведь именно на него ссылаются журналисты, — так и остаётся открытым.

Тем временем никаких официальных запретов или жалоб на некачественную посуду в Беларусь не поступало. И даже наоборот — фарфоровый завод продолжает активно экспортировать в Россию — за последний месяц было продано сервизов на полмиллиона долларов.