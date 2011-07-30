До сентября сахар в Беларуси не будет дорожать

До поступления в торговлю в сентябре сахара нового урожая цены останутся неизменными, сообщил председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко. В Беларуси от старого урожая осталось 100 000 тонн сахара. За 12 месяцев прошлого года белорусы купили 400 000 тонн сахара. Новый урожай свеклы будет закупаться по новым ценам. В прошлом году цена на сахарную свеклу составляла Br100 тыс. за тонну. В нынешнем году предполагается - Br234 тыс. за тонну. В Европе сахарная свекла стоит 30-33 евро за тонну, сообщает www.ctv.by.