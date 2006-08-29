До конца уборочных работ осталось несколько дней

В Беларуси осталось убрать около 15% площади зерновых. К 29 августа зерновые скошены на 1 миллион 860 тысяч гектар. Это составляет 85% к плану. Валовой сбор зерна в республике приближается к 5,5 млн. тонн. Средняя урожайность - 29,3 центнеров с гектара. В лидерах по сбору по-прежнему Минская область. Здесь намолот приближается к 1,5 млн. тонн. Хлеборобы Гродненской области собрали более 1 млн. 80 тыс. тонн. В Брестской и Могилеской областях сбор зерна составил почти 780 и 720 тысяч тонн соответственно. Намолот в Витебской области на утро 29 августа составил почти 660 тысяч тонн. На Гомельщине хлеборобы собрали более 680 тысяч тонн зерна.