До конца июня Минфин предложит проект бюджета на 2007 год

Министерство финансов Беларуси внесет на рассмотрение Совета Министров проект бюджета на 2007 год. Об этом сообщил министр финансов Николай Корбут.

Сейчас разрабатывается базовый проект основного финансового документа страны, исходя из показателей программы социально-экономического развития на пятилетку, чтобы дефицит бюджета был в пределах 1% к ВВП.

В настоящее время ведется работа по снижению налоговой нагрузки в следующем году. Предлагается отменить чрезвычайный налог и отчисления в государственный фонд содействия занятости. Для упрощения исчисления местных налогов и сборов предлагается отменить местные целевые сборы, а также установить единую предельную ставку местного налога с продаж товара в розничной торговле и налога на услуги в размере 10%.