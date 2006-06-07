До конца июня Минфин предложит проект бюджета на 2007 год

Сейчас разрабатывается базовый проект основного финансового документа страны, исходя из показателей программы социально-экономического развития на пятилетку, чтобы дефицит бюджета был в пределах 1% к ВВП.
В настоящее время ведется работа по снижению налоговой нагрузки в следующем году. Предлагается отменить чрезвычайный налог и отчисления в государственный фонд содействия занятости. Для упрощения исчисления местных налогов и сборов предлагается отменить местные целевые сборы, а также установить единую предельную ставку местного налога с продаж товара в розничной торговле и налога на услуги в размере 10%.