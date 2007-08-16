До конца года тарифы на услуги ЖКХ не изменятся

С выполнением норм президентской Директивы №3 на предприятиях Гродненщины ознакомился глава правительства. В центре внимания работа предприятий Лиды и Щучина.

Энергосбережение - лейтмотив рабочей поездки премьер-министра по Гродненской области. Лидский завод "Оптик" - уникальное для Беларуси предприятие. Только здесь выпускают очковые линзы из стекла собственного производства. Однако сегодня предприятие переживает не лучшие времена. Необходимо внедрить новое менее энергоемкое оборудование. Цена вопроса - 2 миллиона долларов. Глава Правительства поставил задачу провести реконструкцию в кратчайшие сроки.

И другие предприятия должны проводить модернизацию производств в кратчайшие сроки, не растягивая на долгие годы - об этом Сергей Сидорский заявил уже на совещании в Лиде. Это позволит не допустить роста стоимости энергоресурсов внутри страны. Субъекты хозяйствования должны разработать бизнес-планы и следовать их положениям. За невыполнение программ энергосбережения будут наказывать рублем.

Работу по выполнению Директивы № 3 в Лидском районе признали сегодня удовлетворительной. В целом по стране к 2010 году снижение энергоемкости ВВП должно составить, как минимум, 30%. До конца года правительство Беларуси не планирует повышать тарифы на услуги ЖКХ. Однако, по словам премьера, важно, чтобы население само бережно относилось к использованию ресурсов. Государство ждет от населения ответных шагов.