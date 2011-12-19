До конца 2011 года в Минской области планируется реализовать 27 импортозамещающих проектов

Новости Беларуси, Минск. К импортозамещению нужно чаще привлекать частный бизнес. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома.

Борис Батура отметил, что до конца года в столичном регионе планируется реализовать 27 импортозамещающих проектов. Переход на отечественную продукцию позволит сэкономить валюту.

Как положительный пример – перевод котельных на местные виды топлива. Кроме того в регионе будут создавать и новые экспортоориентированные производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Серьезная работа с имуществом, которое не задействовано, и с предприятиями, которые работают убыточно. И здесь мы в этом году сделали немало. Задействовали около 170 объектов. Половину из них продали за одну базовую величину, половину отдали просто в пользование. И это стимулирует частный бизнес заниматься этими вопросами.