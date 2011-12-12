До конца 2011 года в Минской области откроются четыре импортозамещающих предприятия. С начала года уже запущено 27 проектов

Новости Беларуси, Минская область. При этом несколько десятков проектов уже в работе. Есть и первый заказ из России. Партию стройматериалов, которые раньше покупали за границей, теперь белорусы сами готовы продать за валюту. Цена вопроса только в этом случае – миллион долларов.

Таким погрузчикам нет аналогов в Беларуси, хотя почти каждое крупное в стране предприятие в них нуждается. И до недавнего времени эти машины был для нас – чистый импорт по цене в среднем 20 тысяч евро.

На заводе в Молодечно решили испытать свои силы. Первый машинокомплект был полностью европейский. Постепенно детали стали отечественного производства.

Валерий Хворов, заместитель директора машиностроительного предприятия:

Сейчас мы находимся на уровне примерно 20-23%. В перспективах мы планируем выйти как минимум на 50% комплектующих чисто белорусского производства.

До конца декабря здесь планируют запустить цех с новейшим европейским оборудованием. Это расширит объемы производства, создаст новые рабочие места. Пока же предприятие выпустило 120 машин – и все тут же были распроданы. Пять ушло в Россию. Есть еще зарубежные заказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский погрузчик получился дешевле в разы даже пресловутой китайской сборки. Стоит 16-20 тысяч долларов. Плюс белорусская машина оказалась и более удобной в эксплуатации.

Вадидем Ратомский, заместитель главного инженера машиностроительного предприятия:

Первые машины практически полностью копировали. Затем, послушав то, чего хотят белорусские потребители, что могли, учли. Некоторую комплектацию, которая имеет большую надежность по сравнению с болгарской, меняем на свою, повышая общую надежность машины.

Делать максимально все своими руками, а не зависеть от импорта – это политика государства. Но пока остаются десятки наименований продукции, которую Беларусь могла бы производить на своих предприятиях.

Работа идет. Только в Минской области в этом году запустили 27 проектов по импортозамещению.

Александр Турчин, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

Только в конце этого года мы планируем открытие четырех предприятий, которые сегодня ориентированы на выпуск импортозамещающей продукции.

На будущий год планы столичного региона еще более глобальные – реализовать сразу 46 проектов и насытить рынок товарами собственного производства по качеству ничуть не хуже импортного. Обещают, что скоро в магазинах появятся белорусский «рокфор», паркет высокого класса и даже термобелье.