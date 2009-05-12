До 200 евро будет снижена норма беспошлинного ввоза товаров

- 200 евро - это норма, которая существует в сопредельных государствах, например, в Украине. Мы полагаем, что это улучшит экономику нашей страны, - заявил председатель ГТК Беларуси Александр Шпилевский. - Пошлины введены в первую очередь на товары, которые выпускаются у нас.
Глава ГТК также отметил, что приграничный бизнес по ввозу товаров угрожает легкой промышленности Беларуси. В этой связи белорусские таможенники выступают за то, чтобы норма беспошлинного ввоза была снижена до 200 евро в самое ближайшее время.