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До 200 евро будет снижена норма беспошлинного ввоза товаров

12 мая 2009 10:35
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Сегодня она составляет 1000 евро. В последнее время в нашу страну ввозится из ближнего зарубежья большое количество товара стоимостью до тысячи евро. И это уже превратилось в бизнес, который угрожает белорусской экономике, в первую очередь - лёгкой промышленности.

- 200 евро - это норма, которая существует в сопредельных государствах, например, в Украине. Мы полагаем, что это улучшит экономику нашей страны, - заявил председатель ГТК Беларуси Александр Шпилевский. - Пошлины введены в первую очередь на товары, которые выпускаются у нас.  

Глава ГТК также отметил, что приграничный бизнес по ввозу товаров угрожает легкой промышленности Беларуси. В этой связи белорусские таможенники выступают за то, чтобы норма беспошлинного ввоза была снижена до 200 евро в самое ближайшее время.

# Экономика

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