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До 20-го января белорусские предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения

09 января 2009 14:53
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Такие сроки определяет вступившие в силу Указы Президента, которые предполагают существенные изменения в налоговой политике. Предприниматели, чья деятельность попадает под новые критерии, должны подать заявление в налоговую по месту регистрации. И после этого воспользоваться упрощённой схемой уплаты налогов по сниженным процентным ставкам. Указ избавляет предпринимателей от ежемесячной подачи деклараций. Заполнять финансовые отчёты достаточно будет раз в квартал. Это очередной шаг к либерализации экономики.
# Экономика

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