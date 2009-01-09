До 20-го января белорусские предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения

Такие сроки определяет вступившие в силу Указы Президента, которые предполагают существенные изменения в налоговой политике. Предприниматели, чья деятельность попадает под новые критерии, должны подать заявление в налоговую по месту регистрации. И после этого воспользоваться упрощённой схемой уплаты налогов по сниженным процентным ставкам. Указ избавляет предпринимателей от ежемесячной подачи деклараций. Заполнять финансовые отчёты достаточно будет раз в квартал. Это очередной шаг к либерализации экономики.