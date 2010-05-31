Прямой эфир

Дни белорусской экономики в Австрии

31 мая 2010 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Детальный анализ двусторонних торговых отношений начинается сегодня в Вене.

За два дня стороны намерены не только оценить нынешнее состояние, но и вглядеться в перспективы белорусско-австрийского сотрудничества по различным направлениям. Наша делегация намерена выполнить как теоретический, так и практический курс, детально ознакомившись с экономическим потенциалом австрийских земель и посетив ряд  высокотехнологичных производств.

Андрей Савиных, пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Беларусь:
В рамках согласованной повестки дня комиссия рассмотрит состояние и перспективы развития двусторонней торговли, сотрудничество в кредитно-инвестиционной сфере, взаимодействие по линии ЕС-Беларусь, совместные проекты в области повышения энергоэффективности и природоохранных технологий.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2010 17:58

Почему азербайджанцы предпочитают белорусские бренды?

29 мая 2010 14:35

Беларусь и Украина подписали экономический документ, который уже называют эпохальным

29 мая 2010 13:14

Национальное агентство инвестиций и приватизации будет работать на равных условиях с иностранными и отечественными инвесторами