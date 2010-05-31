Дни белорусской экономики в Австрии

Детальный анализ двусторонних торговых отношений начинается сегодня в Вене.

За два дня стороны намерены не только оценить нынешнее состояние, но и вглядеться в перспективы белорусско-австрийского сотрудничества по различным направлениям. Наша делегация намерена выполнить как теоретический, так и практический курс, детально ознакомившись с экономическим потенциалом австрийских земель и посетив ряд высокотехнологичных производств.

Андрей Савиных, пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Беларусь:

В рамках согласованной повестки дня комиссия рассмотрит состояние и перспективы развития двусторонней торговли, сотрудничество в кредитно-инвестиционной сфере, взаимодействие по линии ЕС-Беларусь, совместные проекты в области повышения энергоэффективности и природоохранных технологий.