Д.Нетти: Беларусь имеет огромный человеческий потенциал

Стратегию покорения европейских рынков и преодоления барьеров на пути в ЕС изучают белорусские предприниматели.

Практические уроки они получают у одного из известных маркетологов — итальянского профессора Анджело ди Грегорио.

Это первый международный семинар, посвященный продвижению белорусской продукции на рынок Евросоюза. К слову, Беларусь и Италия намерены реализовать ряд совместных проектов в транспортно-логистической сфере и строительстве.

Итальянские маркетологи считают, что наша страна обладает большими возможностями, в первую очередь обусловленными выгодным географическим положением в самом центре Европы.

Доменико Нетти, глава Итальянской ассоциации логистики:

Дело в том, что наличие природных ресурсов — это только одна небольшая составляющая. Беларусь имеет огромный человеческий потенциал. Именно благодаря данному потенциалу у Беларуси есть все возможности построить экономику на трансформации, на переработке. У Беларуси есть все шансы для того, чтобы развивать промышленность высоких технологий, нанотехнологий, а также другие наукоемкие производства вне больших запасов больших природных ресурсов.

Анджело ди Грегорио, руководитель Итальянского межуниверситетского центра экономического анализа:

На сегодняшний момент уже не существует такой позиции, когда смотрят только на более конкурентную цену. Сегодня смотрят комплексно – далеко не только цену называют определяющим фактором. Для того, чтобы проводить другие стратегии, необходимо не только знать рынок, то есть весь спектр тех цен на определенный товар. Ещё нужно прекрасно понимать саму сущность рынка, в том числе и её человеческий.