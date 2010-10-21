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Для строительства индустриального парка китайцам предлагают три площадки в Минской области

21 октября 2010 11:50
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Китайским партнерам предлагают три перспективные площадки — в Смолевичском, Пуховичском и Дзержинском районах.

В Беларуси с визитом находятся представители китайской корпорации инжиниринга. Проект предусматривает создание на одной территории сразу нескольких совместных предприятий.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:
Выбирая месторасположение для будущего индустриального парка в Минской области, мы исходили из того, чтобы в будущем максимально сократить затраты на инженерное обеспечение и создание инфраструктуры этих зон.

Китайские партнеры высоко оценили потенциал Минщины. По мнению инвесторов, столичный регион полностью соответствует требованиям для реализации масштабного проекта — это и квалифицированные кадры, и отличная инфраструктура. Наиболее перспективная площадка — в Смолевичском районе рядом с национальным аэропортом «Минск».

Ван Юйхан, вице-президент ОАО «Китайская корпорация инжиниринга»:
После переговоров мы посетим подготовленные участки, а затем, уже в Китае составим детальный план этого проекта.

Напомним, соглашение о создании китайско-белорусского индустриального парка подписано во время недавнего визита Президента Александра Лукашенко в КНР.

# Экономика # Беларусь-Китай

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