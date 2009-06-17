Для получения налоговых льгот нужно производить импортозамещающую продукцию

В Беларуси будут приняты новые меры по стимулированию промышленного производства.

Налоговые льготы предоставят производителям импортозамещающей продукции. Среди дополнительных антикризисных мер рассматривается вопрос снижения стоимости кредитных ресурсов для предприятий. Сейчас в экономике страны наметились положительные тенденции. Темп роста промышленного производства в этом году может составить 103-104%.

— Мы отмечаем положительную динамику промышленности нашей. Наша промышленность достигла 96,6%. Это падение, но вместе с тем, по сравнению с нашими соседями, это не такое большое падение. Это всего лишь 3,4% по отношению к прошлому году. Мы считаем, что правительство своевременно принимает меры . Это позволило в последние месяцы снижать запасы складские в фактических ценах, — заявляет Владимир Дерновой, начальник главного управления промышленности, транспорта и связи Министерства экономики Республики Беларусь

Оптимистичный прогноз Минэкономики основан и на предполагаемом оживлении деловой активности в России и Украине. Это — основные рынки сбыта белорусской промышленной продукции.

Также начинают давать эффект антикризисные меры, предпринятые правительством. Это господдержка в виде датированных процентных ставок по банковским кредитам, отказ Беларуси от ввозных пошлин на широкий перечень оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также установление заградительных пошлин на ряд импортных потребительских товаров.