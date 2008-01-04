Для поддержки нуждающихся

Более 25-ти миллиардов рублей будет направлено в этом году в Минске на выплату социальных пособий. Это на 8 миллиардов больше, чем в 2007-м. Наряду с программой адресной помощи в столице с 2004 года оказывается дополнительная поддержка социально незащищенным категориям граждан. В первую очередь, это семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные, инвалиды и старшее поколение. Такой подход позволяет эффективно использовать выделяемые средства и помогать нуждающимся.



А с этого года родителей освободят от платы за путевки в оборонно-патриотические лагеря для трудных детей и подростков. Также для ряда категорий жителей столицы предусмотрена оплата курса медико-психологической реабилитации по программе городского благотворительного фонда "Элеос".



Всего получателями социальных пособий в наступившем году будут 44 тысячи минчан.