Для перевозки товаров Таможенного союза по территории России потребуется дополнительный документ

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Правительство Российской Федерации приняло решение о введении статистики взаимной торговли с государствами таможенной тройки.

Поэтому при пересечении границы с Россией перевозчику до начала поездки придется заполнять специальную форму учета перемещения товаров. Отсутствие этого документа влечет за собой административную ответственность. Нововведение вступит в силу с 9 марта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

Руководство Государственного таможенного комитета выражает крайнюю озабоченность принятием этого постановления правительства России. Это создает дополнительные препятствия во внешнеторговом обороте с Российской Федерацией. Субъекты внешнеэкономической деятельности при перемещении товаров Таможенного союза, в том числе белорусских, по территории России должны будут дополнительно заполнять еще один документ.