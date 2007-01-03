Для населения Беларуси рост цен на газ не будет шоком

Рост цен на российский газ в Беларуси не повлечет за собой увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. По-прежнему рост цен в коммунальной сфере сохранится на уровне не более $5-6 за год.

Всю нагрузку возьмут на себя предприятия. Цена газа для потребителей Беларуси увеличится с $75,4 в 2006 году до $150-153 за 1 тыс. куб.м. Об этом сообщил первый вице-премьер, комментируя подписанный в Москве контракт на поставку газа в Беларусь. Он отметил, что поставка российского газа в Беларусь в 2007 году увеличивается по сравнению с прошлым годом в 2,14 раза. Цена на другие виды электроэнергии в результате также повысится. На электрическую энергию цена возрастет на 54% и составит 11,1 цента за кВт/ч. На тепловую электроэнергию - на 55% до $24,5-25 за одну Гкал. По словам Владимира Семашко, это тяжелое испытание для реального сектора экономики.

Тем не менее, "это все подъемно, те темпы объемов производства, которые заданы на 2007 год, будут выполняться". Вместе с тем он признал, "что стоимость энергетики в себестоимости производства продукции будет увеличиваться". Особенно тяжелым бременем это ляжет на энергоемкие предприятия. В их числе - ОАО "Гродноазот" и цементные заводы. Для этих предприятий правительство будет устанавливать "эксклюзивные" цены на энергоносители", - отметил первый вице-премьер. При этом он подчеркнул, что ни одна из экономических и социальных программ, которые намечены на нынешний год, не остановится.

Анализируя прошедший в Москве переговорный процесс по газовой тематике, первый вице-премьер напомнил, что вначале российская сторона заявила для Беларуси цену на газ "$200, а то и выше". Затем в ходе переговоров намечались различные этапы и движения цен к снижению, в результате цена достигла $100 за 1 тыс.куб.м. По словам Владимира Семашко, как бы сейчас ни расценивался этот результат, это успех, который был достигнут белорусской стороной.

В Беларуси будет пересматриваться энергетическая составляющая экономики. Основной упор уже делается на техническое перевооружение энергоемких производств, развитие малой энергетики, энергосбережение.