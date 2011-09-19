Для китайских специалистов в Кричеве начали строить «Чайна-таун»

На Кричевском цементном заводе специалисты из Китая помогают строить новую технологическую линию. Здесь развернулась масштабная, почти интернациональная стройка.

Сун Гочунь В Беларуси впервые. В нашу страну приехал с китайскими монтажниками. В общежитии, где разместилась его бригада, он главный по кухне. Признаётся, что перед отъездом волновался, что не сможет здесь готовить свои любимые национальные блюда. Однако, наши продукты оказались не чуть не хуже китайских. А его фирменный танцулиди — по-нашему просто мясное филе — получается даже вкуснее.

Сун Гочунь, повар (Китай):

Мне нравятся белорусские продукты. Качество хорошее. Овощи такие же вкусные, как у нас. Из мяса получаются хорошие блюда.

В Кричеве китайцы работают уже не первый год. Здесь они помогают возводить новую технологическую линию по производству цемента. Сейчас специалисты монтируют оборудование. Из 73 млн. долларов китайских инвестиций освоено уже около 50.

Валентин Рося, начальник отдела по реализации проекта на «Кричевцементношифер»:

При строительстве и вводе этих технологических линий Беларусь удовлетворит как свои внутренние потребности в цементе, так и часть будет поставляться на экспорт.

Последнее время на отечественный цемент наблюдается повышенный спрос, в том числе и за рубежом. За первое полугодие экспортировано только кричевского цемента на 6 млн. долларов. Существующие мощности завода уже не позволяют справляться с постоянно растущими заказами. Строительство новой линии — не только выход из положения, но и хороший задел для будущего развития предприятия. Поэтому помощь китайских партнёров, говорят промышленники, оказалась очень кстати.

Александр Моисеев, инженер по техническому надзору предприятия «Кричевцементношифер»:

Замечаний по качеству работы китайских товарищей пока нет. Работают в соответствии с нашими нормами. Они уже ведет монтаж технологического оборудования. На сегодня они работают по 5 разным позициям.

К концу года на белорусскую стройку из Поднебесной приедут ещё около полутысячи специалистов. Для них недалеко от завода уже начали строить небольшой городок на 700 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кричевский «Чайна-таун» здесь планируют сдать уже в ближайшее время. Вкладывать деньги в развитие белорусской промышленности оказалось выгодным и перспективным делом.