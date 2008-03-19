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Для каждого района столицы - своя инвестиционная программа

19 марта 2008 11:46
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До конца марта районные администрации представят собственный проект инвестиционного развития до 2010-го года, который должен предусматривать перевооружение предприятий и благоустройство территорий. Также в столице появится инвестиционный Атлас. В нем будут обозначены объекты, где запланировано строительство и реконструкция предприятий и зданий. Кроме того, в Атласе будет и свод законов по инвестиционной деятельности. Отметим, что только в 2007 году в экономику города инвестировано почти 6,5 триллионов рублей. Это на 22% больше, чем в предыдущем.
# Экономика

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