Для каждого района столицы - своя инвестиционная программа

До конца марта районные администрации представят собственный проект инвестиционного развития до 2010-го года, который должен предусматривать перевооружение предприятий и благоустройство территорий. Также в столице появится инвестиционный Атлас. В нем будут обозначены объекты, где запланировано строительство и реконструкция предприятий и зданий. Кроме того, в Атласе будет и свод законов по инвестиционной деятельности. Отметим, что только в 2007 году в экономику города инвестировано почти 6,5 триллионов рублей. Это на 22% больше, чем в предыдущем.