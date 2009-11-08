Для чего белорусам нужна овощная биржа

В золотую середину между количеством и качеством отечественных овощей важно вписать и цену на них.

На прилавках белорусских магазинов чеснока белорусского не сыскать. В магазинах он, как правило, китайский. Гродненские аграрии первыми обратили внимание на эту проблему и закупили семена в соседней Польше.

Мария Максимик, главный агроном гродненской овощной фабрики:

-Получили 12 тонный урожай. Из них - 8 тонн семенного материала.

Пока товар реализуют как семенной материал. А к следующему сезону белорусский овощ уже появится на прилавках магазинов. Посевные площади под озимый чеснок увеличены вдвое. В 2010 году белорусские аграрии планируют вытеснить импортные чеснок с отечественного рынка.

А вот в луковой отрасли монополистом по-прежнему считается Гомельская область. Этот регион обеспечивает почти всю страну.

Теперь главное – проконтролировать качество овощей. Бывает, что большой урожай для хозяйства оборачивается крупными финансовыми потерями.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

- По причине низкого качества продукции, которую мы получили на склады, в Гомельскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую области возвращено производителям 196 тонн капусты. В Минскую область возвращено 34 тонны свеклы.

В золотую середину между количеством и качеством овощей важно вписать и цену на них. Некоторые виды сельхозпродукции стоят недешево. А стабильные поставки витаминов на столы белорусов может обеспечить овощная биржа. Однако она до сих пор существует лишь на бумаге.

Принцип работы овощной биржи такой же как у финансовой. Законы спроса и предложения сразу бы сбили цену на отечественную плодоовощную продукцию. Такая система торговли традиционно интересна и зарубежным оптовикам.