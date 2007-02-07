Для белорусских ученых есть работа!

Для повышения энергобезопасности страны белорусские ученые должны активизировать свой потенциал. Об этом было заявлено 7 февраля на сессии Общего собрания Национальной академии наук. В НАН имеется большой научный потенциал. Так, группа ученых провела экспертизу на 31 предприятии страны и предложила варианты снижения энергопотребления ими на 10-70%. Эту работу ученые намерены продолжить и "дойти до каждого завода и производства". Национальная академия выработала и ряд предложений, в том числе с коллегами из Украины и России по организации производства моторных топлив и метанола из бурых углей и торфа в Беларуси. Ученым поручено также рассмотреть и внести предложения по расширению исследований в области энергоэффективности и энергобезопасности по всем видам программ.