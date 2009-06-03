Для белорусских международных автоперевозчиков плата за разрешения снижается в 1,7 раза

Данное решение направлено на повышение транзитной привлекательности Беларуси.

Размер платы за разрешения на право проезда белорусских перевозчиков пассажиров и грузов по территории иностранных государств в целях повышения конкурентоспособности оказываемых ими автотранспортных услуг на внешних рынках снижен в 1,7 раза. Президент Беларуси 2 июня подписал соответствующий указ № 274, которым внесены изменения в указ от 17 июля 2006 г. № 463 «Об установлении сбора за выдачу разрешений на проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств».

Предусмотрено также упрощение процедуры уплаты сбора за выдачу разрешений на проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств. Она может быть произведена через кассу банка или кассу Транспортной инспекции Минтранса, расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

Данное решение направлено на повышение транзитной привлекательности Беларуси.

По расчетам правительства, потери бюджета при снижении стоимости разрешений компенсируются повышением эффективности работы международного автомобильного транспорта республики: объем перевозок увеличится на 10%, возрастут выручка от выполнения международных автоперевозок и соответственно отчисления в бюджет в виде налогов и сборов.

Указ вступает в силу с 1 января 2010 года, передает БЕЛТА.