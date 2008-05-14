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Для белорусских цементных заводов введён новый порядок распоряжения прибылью

14 мая 2008 14:41
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Президент Беларуси 13 мая подписал Указ "О дополнительных поступлениях в государственный целевой бюджетный фонд национального развития и направлениях их использования". Указом главы государства предусмотрено, что с 1 апреля текущего года по 31 декабря 2010 года цементные заводы ежемесячно будут вносить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития 80% прибыли, которая остаётся в их распоряжении после уплаты налогов и сборов. Также в этот фонд  направят 90% налога на прибыль. Эти средства пойдут и на финансирование мероприятий госпрограммы развития материально-технической базы строительной отрасли до 2010 года.
# Экономика

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