Для белорусских цементных заводов введён новый порядок распоряжения прибылью

Президент Беларуси 13 мая подписал Указ "О дополнительных поступлениях в государственный целевой бюджетный фонд национального развития и направлениях их использования". Указом главы государства предусмотрено, что с 1 апреля текущего года по 31 декабря 2010 года цементные заводы ежемесячно будут вносить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития 80% прибыли, которая остаётся в их распоряжении после уплаты налогов и сборов. Также в этот фонд направят 90% налога на прибыль. Эти средства пойдут и на финансирование мероприятий госпрограммы развития материально-технической базы строительной отрасли до 2010 года.

