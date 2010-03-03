Д.Кийко: Изменение льготы на налог на прибыль дает инвестору уверенность в окупаемости его проекта

Новый Декрет Президента значительно расширяет льготы, как для организаций, так и для предпринимателей.

По мнению экспертов, объем налоговых льгот для бизнеса в сельской местности уже вскоре может увеличиться минимум вдвое. Это стимулирует создание новых рабочих мест и малых предприятий, а также поспособствует привлечению инвестиций. В частности, новые организации в малых городах семь лет будут иметь льготу по налогу. Их также освободят от отчислений в инновационный фонд.

Дмитрий Кийко, заместитель начальника управления бюджетно-налоговой политики Минэкономики республики Беларусь:

Изменение с 5 до 7 лет льготы на налог на прибыль даёт инвестору уверенность в окупаемости его проекта. Белорусским предприятиям и предприятиям с участием иностранного капитала предоставлены равные права в получении налоговых льгот. Ожидается рост экономического потенциала по насыщению внутреннего рынка потребительскими товарами, которые пользуются спросом, но по каким причинам не производятся или производятся в недостаточном количестве.

Государство рассчитывает, что такой льготный режим в регионах поможет развитию сферы услуг и производства, в частности, стройматериалов, продуктов питания и других потребительских товаров. Если же бизнес окажется невыгодным, ликвидация фирмы не повлечёт за собой возврат в бюджет всех налогов, не уплаченных за время существования. Срок сокращён до одного года.