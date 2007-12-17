Дизельные котельные подстрахуют энергосистему столичных больниц

Подстанции возьмут на себя всю нагрузку в случае аварийного отключения электричества. Пока, с установкой котельных на некоторых объектах затягивают. Об этом сообщили сегодня на оперативном заседании в мэрии. Восемь дизельных станций еще не введены в строй, в частности, во 2-ом роддоме, 1-ой клинике и Онкодиспансере, а также в 9-й и 3-й клинических больницах Минска. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов призвал решить эту проблему до конца года и при необходимости подключить глав администраций.