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Дизельные котельные подстрахуют энергосистему столичных больниц

17 декабря 2007 11:46
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Подстанции возьмут на себя всю нагрузку в случае аварийного отключения электричества. Пока, с установкой котельных на некоторых объектах затягивают. Об этом сообщили сегодня на оперативном заседании в мэрии. Восемь дизельных станций еще не введены в строй, в частности, во 2-ом роддоме, 1-ой клинике и Онкодиспансере, а также в 9-й и 3-й клинических больницах Минска. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов призвал решить эту проблему до конца года и при необходимости подключить глав администраций.
# Экономика

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