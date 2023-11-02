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Диверсификация экспорта. Бизнес между Азербайджаном и Беларусью обсудят в Баку

02 ноября 2023 07:41
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В числе национальных интересов Беларуси в экономической сфере – диверсификация экспорта товаров и услуг, сбалансированность внешней торговли. Семинар «Азербайджан - Беларусь», основными темами которого станут инвестиции, торговля и логистика, состоится сегодня, 2 ноября, в Баку.

Его организаторы – Национальный центр маркетинга и индустриальный парк «Великий камень» – нацелены на решение нескольких задач, в том числе поиск точек взаимодействия между бизнесом двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диверсификация экспорта. Бизнес между Азербайджаном и Беларусью обсудят в Баку-1

В составе белорусской делегации будет руководство консалтинговых и финансовых организаций, производственных и логистических компаний. К переговорам в Баку готовы представители бизнеса, подтвердившие заинтересованность в сотрудничестве с Минском в сфере экспорта, импорта и кооперации.

Перспективными названы сферы сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, химической промышленности. Двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях интенсивно развивается, конструктивное взаимодействие Минска и Баку также на международной арене.

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Фотофакт

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