Диверсификация экспорта. Бизнес между Азербайджаном и Беларусью обсудят в Баку

В числе национальных интересов Беларуси в экономической сфере – диверсификация экспорта товаров и услуг, сбалансированность внешней торговли. Семинар «Азербайджан - Беларусь», основными темами которого станут инвестиции, торговля и логистика, состоится сегодня, 2 ноября, в Баку.
Его организаторы – Национальный центр маркетинга и индустриальный парк «Великий камень» – нацелены на решение нескольких задач, в том числе поиск точек взаимодействия между бизнесом двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе белорусской делегации будет руководство консалтинговых и финансовых организаций, производственных и логистических компаний. К переговорам в Баку готовы представители бизнеса, подтвердившие заинтересованность в сотрудничестве с Минском в сфере экспорта, импорта и кооперации.
Перспективными названы сферы сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, химической промышленности. Двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях интенсивно развивается, конструктивное взаимодействие Минска и Баку также на международной арене.