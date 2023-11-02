Диверсификация экспорта. Бизнес между Азербайджаном и Беларусью обсудят в Баку

В числе национальных интересов Беларуси в экономической сфере – диверсификация экспорта товаров и услуг, сбалансированность внешней торговли. Семинар «Азербайджан - Беларусь», основными темами которого станут инвестиции, торговля и логистика, состоится сегодня, 2 ноября, в Баку.

Его организаторы – Национальный центр маркетинга и индустриальный парк «Великий камень» – нацелены на решение нескольких задач, в том числе поиск точек взаимодействия между бизнесом двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.