Директоры белорусских магазинов, которые несвоевременно поставляют товары, будут наказаны

Министерство торговли проверяет магазины, а Комитет госконтроля открыл горячую линию.

Горячая линия работает всего два часа в сутки. Звонков не так и много, но все они тут же берутся на контроль. Интересна другая тенденция — люди заявляют не об отсутствии товара как такового, а скорее о желании видеть в магазине определенный сорт сыра или любимую марку стирального порошка.

Повышенный спрос отмечен на белорусские моющие средства, макаронные изделия, сигареты. По всем тревожным сигналам отсутствия их в продаже и снижения ассортимента принимаются меры.

В свою очередь специалисты Министерства торговли ведут постоянный мониторинг как наличия товаров, так и цен на них. Под контроль в первую очередь попадают отечественная продукция и критический импорт. Эта работа идет по всем регионам, наиболее активно в столице.

Николай Крыжевич, исполняющий обязанности начальника Управления ценовой и антимонопольной политики Мингорисполкома:

Сегодня одна из главных задач — чтобы была насыщенность потребительского рынка, тогда и цены будут другие. Чем больше товара, тем больше выбор, тем больше поставщиков и, как результат, у покупателя больше выбор и возможности купить качественный товар по приемлемой цене.

Если будут массово ввозиться однотипные товары, то, думаю, это будет влиять на цены, по некоторым позициям они будут снижаться.

Тем временем, руководителям торговых организаций Госконтроль рекомендует разработать систему мер ведомственного контроля за своевременной доставкой товаров в торговую сеть. Причины же проблем низкого ассортимента на магазинных полках называются банальными. Это невыполнение обязанностей руководителями торговых организаций, их нерасторопность.

Франц Венскович, заместитель начальника Управления торговли комитета госконтроля Витебской области:

Такие факты сейчас не единичны, по ним принимаются решительные и оперативные меры — по завозу товаров. Руководители торговых предприятий привлекаются к дисциплинарной ответственности. Местным органам поручается наладить контроль за наличием товаров в торговой сети.

Работа в таком тандеме дает результат. Итоги последнего мониторинга, к примеру, в Витебской области, показали: товаров на оптовых складах и в розничной сети, даже без их пополнения, хватит на бесперебойную торговлю почти на два месяца, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».