Директор завода медпрепаратов рассказал, почему санкции не помешали эффективности предприятия

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.
Сегодня завод медпрепаратов держит курс на импортозамещение. В период санкций предприятие столкнулось с рядом трудностей, касающихся поставок. Тем не менее быстро нашли выход из сложившейся ситуации.
Геннадий Живень, директор завода медицинских препаратов:
Мы очень быстро нашли новых поставщиков благодаря хорошей работе коллектива. Я благодарен нашему отделу снабжения, маркетинга, которые занимались этим вопросом. Мы нашли альтернативных поставщиков. Поставили на стабильность, зарегистрировали и практически без перерыва наладили выпуск. Благодаря тому, что у нас был запас материала, не было разрыва. Сейчас бутылка поступает из России, один вид бутылки – мы работаем с нашей белорусской стекольной компанией. Бутылку стекольного завода мы испытали. Сейчас изучаем стабильность нашей линейки препаратов. Пока результаты неплохие. Раньше мы пользовались австрийским и норвежским полиэтиленом, сейчас есть производственное объединение в России, полиэтилен такого же качества. Удачное стечение обстоятельств – они как раз тоже сделали этот полиэтилен именно для фармацевтической промышленности. Без проблем мы с ними работаем, поставка осуществляется их транспортом, склады в Подмосковье. По нашему заказу без срыва полиэтилен поступает. Пленку для мягких полимерных пакетов мы берем за границей, у наших китайских товарищей.
Читайте также:
Лекарства для больных раком выпускают на предприятии в Минской области
«Главная задача – отбор проб». Узнали, как контролируют качество белорусских лекарств
Как делают инфузионные растворы в Беларуси? Показываем все этапы производства