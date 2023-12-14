Директор завода медпрепаратов рассказал, почему санкции не помешали эффективности предприятия

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.

Сегодня завод медпрепаратов держит курс на импортозамещение. В период санкций предприятие столкнулось с рядом трудностей, касающихся поставок. Тем не менее быстро нашли выход из сложившейся ситуации.