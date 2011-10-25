Директор отдела ООН: Мы рекомендуем другим странам перенять опыт белорусского Парка высоких технологий

Международные эксперты дали оценку инновационному развитию Беларуси.

Румен Добриньски, директор отдела экономического сотрудничества и интеграции Европейской экономической комиссии ООН:

Парк высоких технологий — передовой опыт как структура управления инновационными проектами, инновационным бизнесом. В этом Парке созданы очень интересные условия для производства и развития новых идей. Там есть управленческие инновации, которые мы высоко оцениваем. И это мы уже рекомендуем и другим странам, в которых работаем.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

При формировании проекта бюджета Госкомитет по науке и технологиям прежде всего планирует вложение средств в высокотехнологичные проекты.

Беларусь - первая страна в мире, где на государственном уровне реализуется инновационная программа. Немало внимания и законодательству в этой сфере. Уже в ноябре на сессии Палаты Представителей планируется рассмотреть закон об инновационной политике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».