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Директор отдела ООН: Мы рекомендуем другим странам перенять опыт белорусского Парка высоких технологий

25 октября 2011 14:31
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Международные эксперты дали оценку инновационному развитию Беларуси.

Румен Добриньски, директор отдела экономического сотрудничества и интеграции Европейской экономической комиссии ООН:
Парк высоких технологий —  передовой опыт как структура управления инновационными проектами, инновационным бизнесом. В этом Парке созданы очень интересные условия для производства и развития новых идей. Там есть управленческие инновации, которые мы высоко оцениваем. И это мы уже рекомендуем и другим странам, в которых работаем.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
При формировании проекта бюджета Госкомитет по науке и технологиям прежде всего планирует вложение средств в высокотехнологичные проекты.

Беларусь - первая страна в мире, где на государственном уровне реализуется инновационная программа. Немало внимания и  законодательству в этой сфере. Уже в ноябре на сессии Палаты Представителей планируется рассмотреть закон об инновационной политике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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