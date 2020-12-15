Прямой эфир

Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций

15 декабря 2020 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью.

Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций-1

Линии профилирования листа и стоечного профиля – лишь одно из направлений работы предприятия. Благодаря поддержке государства (еще в 2009-м Президент принял указ о создании дополнительных условий для привлечения инвестиций) год за годом здесь реализуют проекты, которые конвертируются в валюту и высокую даже по столичным меркам среднюю зарплату.

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона

Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций-4

Андрей Ладовский, директор ООО «Амкодор-Можа»:
Средняя заработная плата составляет 1 160 белорусских рублей. По итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 миллионов инвестиций как на закупку нового оборудования, так и реконструкцию действующих площадей, а также в разработку новой техники, что позволяет нам работать с довольно хорошей прибылью. Рентабельность продаж составляет 10,8 %.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Андрей Ладовский # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ
15 декабря 2020 19:33

В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона
15 декабря 2020 19:16

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона

Александр Лукашенко: я думал, 500 миллионов от Евразийского банка в экономику вложу, а тут вторая волна началась
15 декабря 2020 18:41

Александр Лукашенко: я думал, 500 миллионов от Евразийского банка в экономику вложу, а тут вторая волна началась