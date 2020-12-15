Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций

Новости Беларуси. В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью.

Линии профилирования листа и стоечного профиля – лишь одно из направлений работы предприятия. Благодаря поддержке государства (еще в 2009-м Президент принял указ о создании дополнительных условий для привлечения инвестиций) год за годом здесь реализуют проекты, которые конвертируются в валюту и высокую даже по столичным меркам среднюю зарплату. Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона