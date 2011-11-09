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Директор ГУ «Столичный транспорт и связь»: Цена поездки в наземном транспорте Минска - в пределах 3 200 рублей, в метро - 2 400 рублей

09 ноября 2011 08:02
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Новости Беларуси, Минск. Какова 100% стоимость проезда в минском общественном транспорте? На этот вопрос в программе «Большой город» на СТВ ответил Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь».

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:
В различных видах транспорта расходы разные. В метро стоимость поездки чуть ниже. Цена поездки в наземном транспорте - в пределах 3 200 рублей, в метро цена составляет 2 400 рублей.
По 2011 году расходы коммунально-унитарного предприятия «Минсктранс» составят около 1 триллиона рублей. В этом году цена билета повысилась только на 18%, а расходы на основные составляющие в несколько раз. Это и теплоэнергия, и ГСМ (горюче-смазочные материалы, - ред.). И фонд оплаты труда. И его нужно еще повышать. Также это расходы на запасные части. Естественно, повышение цен необходимо для поддержания рентабельности работы предприятия.

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# Экономика

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