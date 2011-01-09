Директива №4: время – деньги, и теперь этого времени на бумажную работу понадобится еще меньше

Директива №4, которая стала одной из главных новостей еще неделю назад, до сих пор не уходит из новостных топов. Эксперты говорят, что новый документ дал реальный импульс развитию предпринимательской инициативы в Беларуси. Зачем это нужно? Хотя бы затем, чтобы в перспективе, как и во многих европейских государствах, где частники формируют до половины ВВП, белорусские предприниматели эффективно работали на благо всей страны.

Управление регистрации и лицензирования Мингорисполкома. Денис, перед Новым годом решивший превратиться в юрлицо, приходит сюда второй раз. Впервые побывал здесь 27 декабря. И зарегистрировался за день. Таких как он сюда каждый день приходит по 10-15 человек. Никаких очередей – принцип одного окна давно слился с либерализацией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис просит выдать ему свидетельство о постановке его организации на учет в Белгосстрахе. Но тут оказывается, что такой документ бизнесмен уже получил. Сам в приятном шоке – госорганам нынче сложно дать фору.

По дороге в банк, а он тут же, за углом, вспоминаем, как это было. Еще в начале 2009 года Декрет №1 ввел принцип заявительной регистрации. Именно тогда открыть бизнес в бумажном смысле стало реально за один день. Три года назад Денис и его соучредители регистрировали свою первую компанию – так что есть, с чем сравнить.

Денис Продалятченко, директор предприятия:

В разных местах пришлось получать согласования на аренду помещения. А сейчас 10 дней примерно, то есть 22-го числа мы подали заявление на согласование названия компании, после этого съездили, получили разрешение на аренду офиса и после этого подали документы в исполком.

Время – деньги, говорят в бизнесе, и теперь этого времени на бумажную работу понадобится еще меньше. По Директиве №4 получить госрегистрацию можно будет электронно. То есть, заявитель заходит на веб-сайт — его скоро создадут — заполняет формы документов, подписывает их электронной цифровой подписью и отправляет в регистрирующий орган. Денис, хоть и зарегистрировался раньше, все равно нашел чему порадоваться, как бывший программист.

Денис Продалятченко, директор предприятия:

То, что появилась возможность отправлять по электронной почте или по факсу документы в Белгосстрах или ФФЗН – здесь я действительно почувствовал разницу.

А в это время в сотне километров от Минска пара совсем не начинающих жодинских предпринимателей специально для нас вспоминали, как начинали 10 лет назад.

Александр Щурок, директор предприятия:

В 2000 году это занимало хороший месяц, а может и полтора. Только регистрация в исполкоме недели три занимала. Здесь есть юридические конторы, но всё равно надо было платить, конечно, и это занимало время.

Эти 10 лет вылились для них, скромно сказать, во вполне успешное дело. Когда-то начинали с продажи запчастей и ремонта манипуляторов – теперь мы гуляем по помещению в 8 тысяч квадратов, которое уже заполняется оборудованием под проект на 8 миллионов долларов. Завод по производству холоднотянутой трубы будет единственным в Беларуси. Но решалось все это, понятно, еще до принятия Директивы №4. Хотя Александр убеждает: даже без нее условий для развития им лично хватало.

Александр Щурок, директор предприятия:

Весь прошлый год мы достраивали это помещение. Мы получили его по 108-му указу, как неиспользуемое здание. Когда закончим строительство и производство, тогда уже получим в собственность.

Чем собственное помещение отличается от арендуемого, и так понятно. И хотя еще в 2008 году вышел Декрет №24, который установил минимальный срок аренды в три года, неуверенность в крыше над головой у предпринимателей оставалась.

Александр Щурок, директор предприятия:

Что такое переехать с оборудованием на какое-то другое место? Это как пожар! Два раза переехал — как один раз пожар. Оборудование же надо снять полностью, отсоединить. Надеюсь это уже последний переезд, это собственность уже.

Тем временем мы с Денисом идем на осмотр будущего рабочего помещения. Его уже сняли, аренду заплатили, но пока не въехали – ремонт. Говорим о все той же директиве. Денис в курсе, что по ней у арендаторов будет приоритет на выкуп снимаемой ими площади, плюс там же гарантировали необратимость такой приватизации и закрепили невозможность конфискации имущества предпринимателя.

Денис Продалятченко, директор предприятия:

Надеемся через несколько лет выкупить это здание в своё имущество. Во-первых, это увеличит наш уставной фонд, поскольку мы сможем брать более высокие кредиты. В конце концов, мы будем более уверенно ставить сюда оборудование и знать, что мы не лишимся его и что нам не придётся перевозить его в новое помещение.

Так как в самом помещении еще ремонт, нужно ехать в строительный гипермаркет за материалами. Вот оно – начало бизнеса. Этим занимается не кто-то, а сами учредители. Кстати, компания Дениса как раз будет производить металлоконструкции для стройки.

Уже в гипермаркете задаем еще один насущный вопрос. Директива №4 фактически отпускает все цены, кроме редких социально значимых товаров. Но Денис говорит: дело, которым вот-вот займемся, как раз и можно назвать импортозамещением, потому что производителей в этой нише пока маловато.

Если конкуренция невелика, то это очень временно, говорят братья-бизнесмены. С нынешними условиями для развития предпринимательства она будет только расти. Но по той же самой директиве нужно понимать четко, что такое партнерство государства и бизнеса.

Компания Александра и Владимира поставляет гидроцилиндры на МТЗ, «Гомсельмаш», !Бобруйскагромаш». И ведь цены, по которым они это делают, если посмотреть глобально, отражаются на каждом из нас. Предприятия-гиганты – экспорт – бюджет.

Тот самый завод по производству холоднотянутой трубы, который заработает здесь через три месяца – серьезный инвестпроект. И государство не осталось к нему безучастным. Половину процентов по кредиту жодинским бизнесменам вернут – а это 80 миллионов рублей в месяц. Систему финансирования малого предпринимательства будут совершенствовать и дальше. Особенно на начальных этапах. В Директиве №4 об этом говорится четко.

Мы стояли под их старым офисом и говорили о том, что мешало. Оказалось, ничего. По директиве штрафы снизят, да и вообще ответственность упростят, плановые проверки сведут до одного раза в пять лет. Но оказалось, бизнесменам из Жодино они и раньше не очень-то мешали.

В офисе фирмы, которую Денис организовал еще два с половиной года назад, все спокойно. Четыре человека занимаются созданием и продвижением интернет-сайтов, а, значит, четыре человека имеют стабильное рабочее место. Но, глядя на папку с документами по регистрации новой фирмы, Денис чувствует себя куда спокойнее, чем пару лет назад. Во-первых, папка совсем небольшая, а во-вторых, условий для уверенной работы новой фирмы с подписанием директивы, говорит, тоже стало куда больше. Она, как нестандартное менеджерское решение государства, нивелирует последствия финансового кризиса.

Денис Продалятченко, директор предприятия:

Мы чуть не закрылись. Через три месяца после открытия нам пришлось резко сократить количество сотрудников. Сейчас работников стало больше. Директива, похоже, означает общее направление законотворчества на ближайшие годы.

По делам бизнесмена мы приходим в налоговую и еще раз убеждаемся: этот воздух свободы бизнесу начали давать не вчера, и не сегодня. Планомерная работа по упрощению его ведения идет вот уже несколько лет. На информстендах вся информация. Вот они, лицензии. С 1 января, и это, кстати, не имеет отношения к Директиве – упраздняются лицензии на 16 видов деятельности. Еще по 16 выдавать лицензии будут не на пять, как раньше, а на 10 лет.

Денис Продалятченко, директор предприятия:

Остаётся только сертификация отдельных видов деятельности. То есть строительными отделочными работами или производством я могу заниматься без лицензии, а какие-то виды типа отделки полов — я должен получить сертификацию, но это вполне обычная процедура.

Пока заполняется заявление на выдачу книги жалоб и предложений — кстати, в налоговой вам не откажут, со всем помогут, все расскажут — собственно о самих налогах. Вот на стенде черным по белому: отменен сбор на развитие территорий, налог на услуги, исключены три платежа из состава экологического налога. В графе сокращение отчетности: право ежеквартально оплачивать НДС и налог на прибыль четыре раза в год. В Директиве №4 всю эту работу закрепили словами о том, что работа по снижению налоговой нагрузки должна быть постоянной.

Александр Щурок, директор предприятия:

Получение лицензии заняло месяца полтора-два — надо было подготовить условия, техническую документацию, это хороший кусок работы.

У него многое теперь в прошлом: и получение лицензии, и тот самый старый арендуемый цех, из которого теперь переезжают. Тут до сих пор холодно – когда не было уверенности в аренде, отопление не делали. Теперь сделают, но уже на новом заводе. Да и кризис компания Александра из Жодино пережила не то, что легко, а в гиперплюсе. Теперь в компании работает 150 человек. Но даже на них на всех – четыре бухгалтера.

Новый завод заработает через три месяца, и именно за этот срок Совет министров, Нацбанк и исполкомы выработают конкретные шаги по реализации Директивы №4. Александр, как и весь белорусский бизнес, их ждет, но не останавливается ни на секунду. Компания уже активно работает на экспорт. Офис в Китае, филиал в Краснодаре, Эстонии – все это уже есть. Теперь, разворачивая на столе в кабинете план своего производства с новейшим оборудованием, он каждый раз смотрит не просто в бумагу, а в будущее.

Александр Щурок, директор предприятия:

В нашей стране хорошо развиваться, кто занимается производством — все чувствуют себя стабильно. Нет каких-то больших проблем, только работай, занимайся своей целью, и будет результат.