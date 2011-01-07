31 декабря Президент подписал Директиву №4. Этот документ открывает новые возможности для ведения бизнеса. Упрощается система уплаты налогов, регистрации предприятий, ценообразования. Изменяются арендные отношения.

Бизнесмен Владимир Зуховицкий свое дело начинал еще в 90-е. За это время прошел путь от руководителя небольшого предприятия, до генерального директора крупнейшего в регионе холдинга. Со всеми проблемами по регистрации и ведению бизнеса разбирался лично. Чтобы удержаться на плаву, приходилось самому быть и бухгалтером и экономистом, и даже юристом.

Владимир Зуховицкий, генеральный директор компании:

Первые годы, когда налоговая, другие инспекции постоянно вмешивались, лицензирование вели, сертификацию вели, был период такой, что молодому человеку практически не было возможно начать бизнес.

В последние годы бизнес Владимира пошел в гору. Теперь под его руководством два десятка мебельных предприятий и строительные фирмы. Создано две тысячи рабочих мест. Мебель поставляют не только на внутренний, но и на российский рынок. Бизнес-план разработан на 10 лет вперед.

Владимир Зуховицкий, генеральный директор компании:

Мы будем быстрее давать новую продукцию. У нас уберутся барьеры с этой сертификацией, когда она длилась по три-четыре месяца, когда мы вынуждены были новую продукцию держать и не продавать. Это уберется, и для нас это большое подспорье.

Директива №4 упростит жизнь не только действующим предпринимателям, но и тем, кто только собирается открыть свой бизнес. Упрощается система уплаты налогов, регистрации предприятий, ценообразования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Изменятся арендные отношения. Словом, убираются все барьеры.

Александр Крастин, заместитель начальника управления предпринимательства и потребительского рынка Гродненского облисполкома:

Теперь такой этап, когда необходимо будет готовить изменения в нормативные документы, в законодательные акты, в указы Президента, в законы. И к этой работе, безусловно, будут подключаться и общественные объединения предпринимателей, и профсоюзные организации, и совместными усилиями эти изменения будут подготовлены.

В последние дни о директиве №4 предприниматели только и говорят. Документ открыл новые горизонты для бизнеса.

Сергей Дубровщик шесть лет ходил по кабинетам местных чиновников, чтобы получить разрешение на строительство современного СПА-центра. Теперь все кардинально изменилось.

Сергей Дубровщик, предприниматель:

Дело сдвинулось с мертвой точки. И я уже практически получил разрешение и возможность для того, чтобы эту идею внедрить в жизнь.

Теперь коллеги Сергея Дубровщика, которые только мечтали о собственном деле, уже готовят необходимые бумаги для регистрации бизнеса.