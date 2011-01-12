Директива №4 – самый долгожданный документ для предпринимателей из провинции, где непросто вести свой бизнес из-за низкой покупательской способности

Одни уже строят планы по расширению своего дела, другие собираются его открыть.

Бизнес-леди из Лиды Ирина Курганович директиву №4 изучает уже вторую неделю. Документ, признается женщина, для предпринимателей долгожданный. Особенно для тех, кто работает в провинциальных городах. Возможности для бизнеса здесь ограничены, покупательский спрос небольшой. А проверки – почти каждую неделю, за малейшее нарушение – штрафные санкции. Теперь все изменилось. Государство устранило преграды.

Ирина Курганович, предприниматель:

Сегодня административные моменты в нашем налоговом законодательстве очень неподъемные. Поэтому Директива, я надеюсь, даст возможность тем, кто ведет легальный и открытый бизнес, решить вопросы в сторону предпринимательства.

Татьяна Васько коллегу полностью поддерживает. Все положения директивы, говорит бизнес-леди, будто бы специально созданы для ее предприятия. Упрощенная налоговая система, свободные цены, меньше административной волокиты – очень кстати для бизнеса.

Самый долгожданный пункт в директиве – это арендные отношения. Парикмахерская, магазины, телемастерская находятся в арендованных помещениях, плату за которые маленькой не назовешь.

Татьяна Васько, предприниматель:

Особенно хочется отметить вопрос об аренде. Нашим предприятием давно арендуется помещение магазина. Мы вложили туда большие деньги. И хотелось, конечно же, чтобы все, что написано в Директиве, состоялось. И мы этот магазин могли бы выкупить.

Подобные настроения у всех лидских бизнесменов. Здесь почти все друг друга знают, поэтому и планы на будущее строят совместно. Предприниматели уже готовят необходимые документы для расширения бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ирина Курганович, к примеру, уверена что ее дело торговлей не ограничится. Женщина уже решила открыть дополнительное швейное производство.

Ирина Курганович, предприниматель:

Мы надеемся на расширение бизнеса.

В Лиде уверены, что новые предприятия не за горами. Для них Директива №4 дает зеленый свет. Придут и иностранные инвесторы. Географическое положение города достаточно привлекательное. Литва всего в нескольких десятках километров, да и Польша практически рядом.