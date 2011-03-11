Директива №4: Минэкономики будет принимать предложения от бизнеса до 4 апреля

Уже подготовлены проекты указов по предотвращению зарплат «в конвертах» и лжепредпринимательства.

Либерализация не означает отмену всех ограничений. Так, например, и производители, и импортеры единогласно выступают за сохранение маркировки отдельных товаров контрольными знаками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мечислав Витковский, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Войдут, безусловно, предложения по упрощению контрольной деятельности, будут пересмотрены мероприятия по административным процедурам, будут учтены мероприятия по регистрации, ликвидации субъектов хозяйствования, думаю, коснутся изменения и валютного рынка.