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Директива №4: Минэкономики будет принимать предложения от бизнеса до 4 апреля

11 марта 2011 13:22
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Уже подготовлены проекты указов по предотвращению зарплат «в конвертах» и лжепредпринимательства.

Либерализация не означает отмену всех ограничений. Так, например, и производители, и импортеры единогласно выступают за сохранение маркировки отдельных товаров контрольными знаками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мечислав Витковский, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Войдут, безусловно, предложения по упрощению контрольной деятельности, будут пересмотрены мероприятия по административным процедурам, будут учтены мероприятия по регистрации, ликвидации субъектов хозяйствования, думаю, коснутся изменения и валютного рынка.

# Экономика

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