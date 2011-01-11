Директива №4: инициатива в регионах

Тем, что человеческий потенциал в Беларуси на ведущих позициях, бизнесмен с немецкими корнями не удивлен. Ведь именно любовь к белорусам, точнее к белоруске, вынудила его сменить страну проживания. Три года назад он в Беларуси открыл и кафе.

Харальд Телеманн, бизнесмен (Германия):

Каждый должен найти свое место в жизни, свою точку применения, свой бизнес. И тогда он счастлив. Общество создает счастливых людей.

Дело пошло. Как действуют меры либерализации, проверял с присущей ему педантичностью — для эксперимента 300 евро провел по всем бизнес-счетам. Да и новшество — Директиву № 4 — изучил, как говорят, от корки до корки. И назвал документ — «билет в бизнес-класс».

Харальд Телеманн, бизнесмен (Германия):

Предприниматель имеет право на риск. И это так и есть: если кто-то начинает свое дело, нигде не записано, что бизнес будет успешен. Многое может помешать: незнание, ресурсы, кредиты.

Игорь Ярофеев, директор частного предприятия:

Мы можем на новое снизить цены, на то, что проверено, популярно — поднять. И оптовая надбавка будет той же.

Подвижное ценообразование, отмечает новоиспеченный бизнесмен — то, что надо. Это позволит и прибыль получить, и покупателя привлечь весомыми скидками. Игорь Ярофеев полгода назад начал своё дело и был удивлен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Ярофеев, директор частного предприятия:

Получение льгот в налогообложении — это дает возможность экономить и в следствии на услугу, которую мы оказываем, давать меньшую стоимость. Это конкурентное преимущество, поэтому мы и работаем в регионе.

Как работать в регионе и с чего начинать свой бизнес, а еще как просчитать риски и получить достойную прибыль. Сергей Михайлович четверть века в бизнесе. Об этом можно было лишь мечтать, говорит он, показывая директиву. Отремонтированные за собственные деньги помещения через несколько лет аренды можно будет купить с вычетом затрат на ремонт.

Сергей Найдович, генеральный директор инкубатора малого предпринимательства:

Я думаю, что это большое дело чтобы в оборот вошли эти «недострои» или неиспользованные помещения.

Предпринимательские круги как столицы, так и регионов весьма позитивно оценили своевременность принятия, содержательное наполнение и направленность директивы.

Чиновники и бизнесмены должны стать, по сути, деловыми партнерами. Ключевой принцип изменений в сфере предпринимательской деятельности и взаимоотношений по линии «государство – бизнес» обозначен предельно четко: «Конкуренция – везде, где возможно, государственное регулирование – там, где необходимо».