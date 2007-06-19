Директива №3 - основа дальнейшего экономического развития страны

Совет министров подвел итоги социально-экономического развития страны за последние пять месяцев.

В целом ситуация благоприятная. Однако отдельные прогнозные показатели не выполнены. Внешнеэкономическую деятельность и вовсе назвали провальной. Импорт растет в два раза быстрее экспорта. Отрицательное сальдо внешней торговли - более 700 миллионов долларов. Во многом виной тому - рост цен на энергоносители.

В этой ситуации конкурентоспособность экономики Беларуси и уровень благосостояния населения напрямую зависят от экономии и бережливости. Премьер-министр Сергей Сидорский призвал руководителей всех уровней неукоснительно следовать положениям Директивы № 3, которую на прошлой неделе подписал глава государства. В ближайшие десять лет энергоемкость ВВП должна быть снижена в два раза.