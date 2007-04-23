Дипломатическим отношениям Беларуси и Эстонии 15 лет

За эти годы подписано более десяти межправительственных и межведомственных соглашений.

Успешно развиваются экономические связи. Взаимный товарооборот только за последние три года возрос в два раза и достиг 132 миллионов долларов. Белорусский экспорт представлен практически всеми группами товаров. Эстонские бизнесмены также активно осваивают белорусский рынок.

В последнее время сотрудничество вышло на уровень отдельных муниципалитетов и ведомств. Заключены соглашения между Фрунзенским районом Минска и городом Маарду, белорусскими и эстонскими вузами, национальными библиотеками двух стран. Увеличивается количество эстонцев, желающих посетить Беларусь. В прошлом году оформлено более 12 тысяч виз. При этом значительно увеличилось количество туристических и деловых поездок.