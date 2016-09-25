Дипломат Сергей Рачков – о потенциале торгово-экономических отношений Беларуси с Оманом

Новости Беларуси. На неделе в Беларусь прилетали самые успешные предприниматели из Омана. Государство Персидского залива ищет проекты в Беларуси для вложения денег. А наша республика – выходы на рынок региона. Прорабатывается возможность создания совместного предприятия в Омане по продажам, сборке и сервисному обслуживанию белорусской техники. Двусторонние контакты активизировались последние два года. Бизнесмены на неделе встретились с Президентом Александром Лукашенко, а также приняли участие в бизнес-форуме. О формуле сотрудничества с арабскими предпринимателями программа «Неделя» поговорила с послом Беларуси в Египте, Омане, Алжире и Судане по совместительству Сергеем Рачковым.

Вам не кажется, для нас более привычно торговать с ближайшими соседями – Россией и европейским странами. Как Вы оцениваете потенциал торгово-экономических отношений с Оманом?

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане, Алжире и Судане по совместительству:

Сегодня не многие страны добиваются прироста ВВП. У Омана – плюс 4% ежегодно. Оман импортирует значительное количество товаров. Приблизительно 6 млрд долларов составляет импорт товаров в Омане. ВВП Омана 70 млрд долларов. Вы видите, какими цифрами мы оперируем и видим потенциал этой страны.

При таком количестве импорта чем может быть для них интересна Беларусь? Какой нашей продукцией?

Сергей Рачков:

Сегодня в основном на рынке Омана превалируют компании западных стран. Но Оман сейчас, как и многие страны Персидского залива, а мы говорим сейчас об этом регионе, стремительно диверсифицирует свою как внешнюю политику, так и внешнеэкономическую политику. В последние несколько лет руководство Омана стало уделять значительное внимание развитию отношений с Республикой Беларусь. Не только в развитии политического диалога, но в первую очередь в развитии торгово-экономических отношений. Поэтому мы видим определенный сегмент и определенную нишу для белорусских товаров на рынке Омана. В первую очередь это продукция машиностроения, это грузовой транспорт, это пассажирский транспорт, это наши удобрения неплохо идут на этот рынок. Также Оман уделяет значительное внимание своей продовольственной безопасности. Это одна из ключевых задач Омана – укрепление продовольственной безопасности. И Оман заинтересован и проявляет значительный интерес к сельскому хозяйству Республики Беларусь, сотрудничеству в этой области. С той целью, чтобы, по возможности, влить свои капиталы в сельское хозяйство и получить отдачу в виде продуктов питания, которые можно поставлять, экспортировать в Оман. И не только в Оман, но и в соседние страны. Их интересуют многие наши технологии в области промышленности, наши технологии в области сельского хозяйства, ряд товаров, которые мы производим. У нас достаточно серьезно развита наука. Мы можем поделиться многими разработками, осуществлять новые проекты. В частности Совет по научным исследованиям Омана заинтересован в ряде наших проектов. Мы представили около 49 проектов этому Совету на рассмотрение и ожидаем в ближайшее время ответ, какие из проектов они выберут. В частности в Омане добывают различные строительные материалы. Приведу один пример. Наши технологии по дроблению отдельных строительных материалов – мрамора, гранита – востребованы в достаточно продвинутых, развитых странах, которые используют во многих областях именно западные технологии. Здесь интересует наша технология. Она является продвинутой.

В чем, на Ваш взгляд, особенность сотрудничества с арабским бизнесом? Ведь у деловых людей с Востока другие взгляды, другие традиции, нежели у европейских.

Сергей Рачков:

Слышал о таком мнении, что с представителями арабского мира достаточно сложно сотрудничать, сложно вести бизнес. Все-таки это поверхностный взгляд. Успех деловых отношений, успех реализации бизнес-проектов во многом кроется в том. Как организованы личные отношения. И оманцы уделяют этому большое значение. Белорусы – люди терпеливые, поэтому мы надеемся, что процесс будет продолжаться и приведет к наращиванию торгово-экономического сотрудничества. В первую очередь мы рассчитываем на то, что больше наших товаров, больше наших услуг будет поступать на рынок Омана.