Дикие кабаны терроризируют Браславский район

В 2008 году потрошители грядок и полей попортили более 7 тыс. гектаров, почти половина из которых — посевы зерновых. Экономический ущерб — более миллиарда рублей.

По подсчетам специалистов Комитета государственного контроля, в Национальном парке «Браславские озера» насчитывается около 1300 кабанов. Но в самом Браславе считают, что речь может идти о больших цифрах. Слишком уж часты набеги и велик ущерб.

Свиная всеядность общеизвестна. В перечне поврежденных культур не только разнообразные овощи, но и гречиха, рапс и даже лен. Если так пойдет дальше, то ущерб составит не один-два миллиарда, а значительно больше.

Особенно «лютуют» самки и молодняк, они в последние годы селятся не в лесных дебрях, а рядом с человеком. Заложенные нацпарком отвлекающие поля не выполняют своей функции, а расположенные неподалеку от жилья прикормочные зимние площадки выработали у животных устойчивый инстинкт — оставаться рядом с населенными пунктами.

Начальник Браславской районной комиссии по потравам Николай Барановский в интервью газете Рэспубліка заявил, что необходимо безотлагательно принимать кардинальные меры. «Надо изменить положение об особом режиме использования ресурсов дикого кабана, наносящего ущерб, — убежден он. — Мы считаем, что добычу кабанов необходимо планировать и в летний период, что станет эффективным средством для контроля их численности. Это же отпугнет выводки от посевов».

Не так давно в районе провели социальный опрос 400 жителей из полусотни населенных пунктов. Более 70% браславчан назвали потравы проблемой номер один в районе. Для людей, живущих в маленьких деревушках и на хуторах, набеги кабанов стали непрекращающимся круглогодичным катаклизмом, пишет Рэспубліка.