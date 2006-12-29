Диалог продолжается:

29 декабря первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард Товпенец вылетел в Москву для проведения переговоров с руководством "Газпрома".

Сведения о, якобы, готовящейся информационной блокаде российских СМИ в Беларуси Александр Лукашенко назвал провокацией и шантажом. Руководство страны никогда не будет препятствовать работе журналистов. Об этом глава государства заявил в Жлобине во время рабочей поездки, комментируя распространенное сегодня сообщение российского агентства РИА-новости.

29 декабря состоялся телефонный разговор премьер-министра Литвы Гедиминаса Киркиласа с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским.

Глава литовского Правительства обеспокоен возможными перебоями поставок российского газа в эту прибалтийскую страну через Беларусь. Как пояснил Сергей Сидорский, контракт на транзит российского газа давно направлен в "Газпром". Однако, по не зависящим от белорусской стороны причинам, документ до сих пор не подписан. Гедиминас Киркилас выразил понимание сложившейся ситуации и пожелал скорейшего решения этой проблемы.

Напомним, что ожидаемый контракт на поставку Беларуси газа в 2007 году не подписан. Таковы итоги недавних белорусско-российских переговоров в Москве. Две трети населения Беларуси (это более 72%) считают действия "Газпрома" по повышению в следующем году в четыре раза цены на газ для Беларуси неоправданными. Такие данные получены в результате социологического опроса, проведённого аналитическим центром ЭКООМ. На предложение дать оценку действиям России треть респондентов назвали их "аморальными", более 31% считают, что Россия поступила "резко, не по-дружески, не по-союзнически", почти 3 % - что это несправедливо, 10% расценили такие действия как "вариант давления". Чуть более 10% опрошенных высказались, что "мораль здесь неуместна, это рыночные отношения". И только около 4% респондентов считают, что Россия поступила правильно. Более 7% затруднились ответить.