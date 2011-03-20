Девальвация в Беларуси. Откуда появились слухи?

В начале недели белорусов захлестнул очередной ажиотаж. На этот раз о якобы грядущей девальвации, которая активно муссировалась на уровне слухов и домыслов. Правда, на этот раз в народной забаве «верю – не верю» появились новые игроки, которые еще в понедельник назвали и новый курс доллара, и точную дату девальвации.

Традиционные очереди в не самых традиционных местах. Эта неделя стартовала повышенным вниманием населения к обменным пунктам.

Доллары, евро и даже иногда российские рубли стали объектами спонтанной охоты и ажиотажной покупки. В некоторых обменниках валюты на всех даже не хватило. Откуда взялся такой интерес – внятно не смог объяснить никто.

Жители Минска:

Сейчас даже сложно вспомнить, откуда появились эти слухи. И конкретного человека тоже не назову. Но общее настроение царит.

Информации очень много, и она самая разнообразная. Несмотря на официальные уверения, люди нервничают и покупают.

Курс может взлететь до 4,5 тысяч. Я не знаю откуда эти слухи, но так говорят все.



Для ажиотажа такое поведение традиционно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кто-то сказал – все побежали. И критиковать такое сложно.И оправдать непросто.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Это стандартный механизм распространения слухов – вспомните весну 2009 года, когда были разговоры про деноминацию. Люди говорили: «Я сам не видел, но знаю того, кто видел».

Тем не менее, слухи, даже когда им не верят, имеют огромную силу.

В этом и прелесть народной игры в ажиотаж. Маски, арпетол, гречка, сахар, валюта. Сначала все это покупается в диких количествах, а потом все удивляются дефициту. А влияет на это уже другая, не народная, а информационная игра «Дед прогноз». Так, в глобальной паутине конкретно назывались не только сроки девальвации, но и ее размер.

Сайт телеграф.бай:

Белорусский экономист Леонид Злотников считает: «Если не будет поступления валюты, то курс может достичь 4-4,5 тыс. белорусских рублей за доллар уже в этом году».

Информационное агентство Регнум:

Во вторник-среду белорусские власти могут провести очередную «одномоментную девальвацию», в результате которой белорусский рубль будет стоить 3800-4000 рублей за доллар.

Тем не менее, девальвация не произошла ни во вторник, ни в среду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в четверг глава Нацбанка уверенно опроверг все слухи.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Пока я являюсь председателем правления, никакой разовой девальвации, одномоментной никогда не будет. Нам достаточно того опыта, что мы накопили за 15 лет, и он говорит о том, что это плохое решение для белорусов, а раз плохое, то мы его выполнять никогда не будем. Под словом разовая девальвация я понимаю девальвацию, не ту, что вы думаете, 15-20%, а девальвация выше 5%. Даже 5% никогда не будет у нас разовой девальвации.

Более того, в этом году Национальный банк планирует довести золотовалютные резервы до 10 млрд долларов и в последующем не снижать эту цифру. Кстати, такое решение поддерживает и МВФ. Правда, с 2009 года эта организация в общественном сознании прочно ассоциируется именно с девальвацией. Вот и их доклад от 9 марта многие прочли именно в этом ключе. Отсюда и слухи.

Хотя, во-первых, там было предложено два сценария. И в одном – ни слова о снижении курса. А во-вторых, подобный доклад – это не руководство к действию, а просто рекомендация.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Пока мы не обратились к МВФ за какой-нибудь программой, и пока они ни на чем не настаивают, то, грубо говоря, это просто научный документ. Некая публикация иностранных экспертов в области макроэкономической политики.

И хотя сегодня спрос уже выровнялся, а очереди у обменников растаяли, эксперты объясняют, что овчинка не только не стоила выделки, но еще и создала фон для проблем.

Феликс Чернявский, руководитель аналитического центра Ассоциации белорусских банков:

Набеги на банки всегда плохи для экономики, потому что прерывается цикл денежного обращения, деньги оседают и не находятся в обращении.

Есть два потока – товарный и денежный. Если денежный прерывается, то это отрицательно сказывается и на товарном.

Так что теперь перед теми, кто задавался вопросом «как купить?» теперь стоит другой – «куда деть?». Благо об этом государство уже позаботилось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пока население раздумывало – верить или не верить слухам о предстоящей девальвации – Национальный банк уже сделал серьезный шаг по направлению к привлекательности белорусской валюты – повысил ставку рефинансирования на 1,5%. Так что теперь будет целесообразно отнести все приобретенные за время ажиотажа доллары в банк и получить доход, необлагаемый налогом. А еще выгоднее будет сдать все приобретенные с боем доллары, перевести их в рубли и получить еще больше прибыли.

12-процентная ставка – это не просто банковский инструмент, а надежный щит от инфляции. Ведь именно от этой ставки зависит доходность вкладов. Потому все, что приросло, придет в карман белорусов. И система будет работать без потерь.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Правильное решение Нацбанка, когда действительно возник всплеск инфляции в начале года. Неоднократно и Правительство говорило, что ставка должна быть выше в реальном выражении, чем текущий уровень инфляции. Иначе получится абсурдная ситуация, когда коммерческие банки дотируются Национальным.

Более того, сегодня эксперты предрекают не только падение ажиотажного спроса, но и рост рублевых вкладов. У тех, кто умеет считать.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Проценты по валюте чуть меньше, чем по белорусским рублям. Те, кто считает точно и видит, что до конца года девальвации больше, чем на 4% не произойдет, он, скорее всего, будет хранить в белорусских рублях.

А это будет плюс не только в частном, но и в государственном кармане. Что, в конечном счете, опять же отразится на каждом.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас цель одна — обеспечить повышение жизни в 1,7 раза, довести среднюю зарплату с учетом цен этого года не менее чем до 3 млн рублей. Эта задача реальная, если мы все будем над этим работать.

И прислушаться к этому логичнее, чем верить слухам или хранить валюту под подушкой. Ведь деньги тоже должны работать. На каждое отдельно взятое и общее благосостояние.