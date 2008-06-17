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Депутаты во втором чтении приняли проект нового Кодекса о земле

17 июня 2008 13:48
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Отныне, два основных способа использования земли – только в собственность или в аренду. Аукцион – остается единственной возможностью определить ее стоимость. Исключения составят лишь земельные участки под строительство социально значимых гособъектов. Предполагается, что новый документ в корне изменит ситуацию, которая сложилась сегодня на отечественном земельном рынке. В частности, выведет его из теневого оборота и гарантирует большие права обычным гражданам – собственникам. Так, в новой редакции Кодекса четко урегулирована схема вступления в наследство. До сих пор этот вопрос вызывал наибольшее количество споров.
# Экономика

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