Депутаты во втором чтении приняли проект нового Кодекса о земле

Отныне, два основных способа использования земли – только в собственность или в аренду. Аукцион – остается единственной возможностью определить ее стоимость. Исключения составят лишь земельные участки под строительство социально значимых гособъектов. Предполагается, что новый документ в корне изменит ситуацию, которая сложилась сегодня на отечественном земельном рынке. В частности, выведет его из теневого оборота и гарантирует большие права обычным гражданам – собственникам. Так, в новой редакции Кодекса четко урегулирована схема вступления в наследство. До сих пор этот вопрос вызывал наибольшее количество споров.