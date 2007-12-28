Депутаты утвердили бюджет Минска на 2008 год

Также был утвержден прогноз социально-экономического развития на будущий год. 13 вопросов восьмой сессии были исключительно социального и экономического характера. В Минске среднемесячная заработная плата к концу 2008-го составит не менее 505 долларов - такие параметры заложены в Прогнозе социально-экономического развития столицы на 2008 год.



Обсуждение этих стратегических документов вначале прошло в комиссиях с приглашением представителей Мингорисполкома. Как заявил глава столичного депутатского корпуса Михаил Матусевич, только эффективное взаимодействие 2-х ветвей власти, исполнительной и законодательной, позволило быстро и без проблем обсудить и утвердить бюджет и прогноз соцэкономразвития.