Депутаты уточнят понятие "крупные сделки"

Палата представителей планирует рассмотреть на текущей весенней сессии дополнения и изменения в закон "О хозяйственных обществах". Документ будет обсуждаться в первом чтении. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Новый нормативный акт адаптирован к реальным условиям деятельности хозяйственных обществ и направлен на то, чтобы их деятельность была более эффективной. Например, упрощен порядок созыва и проведения учредительного собрания хозяйственного общества, передачи прав по управлению его деятельностью.

Увеличивается объем имущественных прав, которые могут быть внесены в качестве вклада в уставный фонд, до 50% формируемого этого фонда. При этом норма о возможности ограничения учредительными документами внесения в уставный фонд отдельных видов имущества распространена на все хозяйственные общества.

Законопроект уточняет понятие "крупные сделки". Определен перечень лиц, имеющих право обратиться в суд о признании крупной сделки, совершенной с нарушением требований закона, недействительной. Сюда отнесены лица, которые оговорены в уставе. Это не обязательно руководители, ими могут быть специально назначенные люди, юристы.

Предложено также дополнение, касающееся оказания хозяйственными обществами спонсорской помощи. В частности, оговаривается, что к компетенции общего собрания участников общества отнесено принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

В одной из статей поправок предусмотрена обязанность хозяйственных обществ, зарегистрированных до вступления в силу нового закона, привести в соответствие с ним учредительные документы в течение одного года с момента действия принятого законодательного акта.