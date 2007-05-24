Депутаты обсуждают вопросы об использовании атомной энергии в стране

Законодательное обеспечение развития энергетики обсудят белорусские парламентарии в Новолукомле.На заседание приглашены представители Минэнерго и Национальной академии наук. Речь пойдет о развитии атомной энергетики, роли прикладных научных исследований в решении проблем энергетического комплекса Беларуси. Также пойдет речь о возобновляемых источниках энергии, воздействии атомной электростанции на природу и население, научном потенциале Беларуси в области ядерной энергетики. Депутаты намерены посетить Лукомльскую ГРЭС.