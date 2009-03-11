Депутаты Минского горсовета обсудили изменения в бюджет столицы на текущий год

Расходную часть намечено уменьшить не менее чем на 20%. Это коснется не первоочередных расходов почти во всех отраслях. Исключение – образование, здравоохранение и культура. Будет максимально сохранен и объем расходов на инвестиционные проекты. Как отметили в Мингорисполкоме, бюджет в январе-феврале текущего года пополнялся в соответствии с плановыми параметрами. В 2008-м доходная часть значительно превысила расходную. Профицит составил более четырехсот миллиардов рублей. Эти деньги направят на здравоохранение, социальную сферу и образование.