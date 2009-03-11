Прямой эфир

Депутаты Минского горсовета обсудили изменения в бюджет столицы на текущий год

11 марта 2009 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Расходную часть намечено уменьшить не менее чем на 20%. Это коснется не первоочередных расходов почти во всех отраслях. Исключение – образование, здравоохранение и культура. Будет максимально сохранен и объем расходов на инвестиционные проекты. Как отметили в Мингорисполкоме, бюджет в январе-феврале текущего года пополнялся в соответствии с плановыми параметрами. В 2008-м доходная часть значительно превысила расходную. Профицит составил более четырехсот миллиардов рублей. Эти деньги направят на здравоохранение, социальную сферу и образование.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
10 марта 2009 17:54

Всемирный банк планирует поддержать еще один белорусский проект в области энергоэффективности

10 марта 2009 17:52

В Сербии прошла презентация автобуса МАЗ с газовым двигателем

10 марта 2009 17:50

Строительство белорусской АЭС будет начало в 2010 году